🤔Водителям без ОСАГО хотят запретить заправляться. Страховщики предложили радикальную меру: не продавать топливо водителям без действующего полиса ОСАГО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🤔Водителям без ОСАГО хотят запретить заправляться. Страховщики предложили радикальную меру: не продавать топливо водителям без действующего полиса ОСАГО.