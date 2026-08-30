Седокова в 43 года заявила о желании родить еще двоих детей и усыновить троих

Телеведущая и певица Анна Седокова призналась, что не планирует останавливаться на троих детях. В программе «Ой, мамочки» она заявила, что хотела бы родить еще двоих и усыновить троих детей.
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