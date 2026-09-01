Путин: товарооборот России со странами ШОС в 2025 году превысил $400 млрд

Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году превысил $400 млрд, сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания совета глав-государств членов ШОС.
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