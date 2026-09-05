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Регионы России

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ВСУ нанесли 146 атак по территории Белгородской области за сутки

ВСУ нанесли 146 атак по территории Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооружённые силы Украины совершили 146 атак по территории Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своём аккаунте в мессенджере «Макс».

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