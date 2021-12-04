Происшествия

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Задержан находившийся в розыске соучастник членов банды, действовавшей в Санкт-Петербурге, ему предъявлено обвинение

Задержан находившийся в розыске соучастник членов банды, действовавшей в Санкт-Петербурге, ему предъявлено обвинение

Ранее сообщалось о вынесении приговора в отношении двух мужчин, которые  признаны виновными в зависимости от роли каждого  в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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