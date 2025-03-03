Государственные предприятия Китая активно внедряют ИИ-модель DeepSeek

В рамках масштабного внедрения технологий искусственного интеллекта несколько государственных предприятий (SOE) недавно объявили об ускоренной интеграции с DeepSeek (официальный сайт), китайской моделью рассуждений на основе искусственного интеллекта, которая недавно произвела фурор во всем мире.
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