Государственные предприятия Китая активно внедряют ИИ-модель DeepSeek

В рамках масштабного внедрения технологий искусственного интеллекта несколько государственных предприятий (SOE) недавно объявили об ускоренной интеграции с DeepSeek (официальный сайт), китайской моделью рассуждений на основе искусственного интеллекта, которая недавно произвела фурор во всем мире.