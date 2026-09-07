Завтра похолодание до +8 градусов ночью и ветер ослабеет.

Завтра похолодает до +8 ночью, а днём будет +16. Ветер ослабеет, но день останется коротким. Готовь тёплые вещи!Сегодня, 7 сентября, дневная температура воздуха составляет +17 градусов.
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