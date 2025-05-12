Пушков: ЕС превращается в «европейскую НАТО»

Продолжается усиление военной составляющей Евросоюза с перспективой его превращения в военный альянс, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что ЕС и Британия планируют подписать пакт об обороне и безопасности.
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