BI: Макростратег Малик заявил, экономика РФ развивается и позволяет продолжать СВО

Экономический эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассан Малик сообщил о том, что санкции против Москвы не возымели должного действия и проводить спецоперацию она будет до конца, пишут журналисты издания Business Insider.
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