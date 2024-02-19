РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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BI: Макростратег Малик заявил, экономика РФ развивается и позволяет продолжать СВО

BI: Макростратег Малик заявил, экономика РФ развивается и позволяет продолжать СВО

Экономический эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассан Малик сообщил о том, что санкции против Москвы не возымели должного действия и проводить спецоперацию она будет до конца, пишут журналисты издания Business Insider.

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