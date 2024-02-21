Власти Польши не стали жертвовать выходными ради фермеров

Правительство Польши начнет переговоры с протестующими фермерами в понедельник. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, добавив, что ожидает жестких переговоров, но готов принять в них участие, чтобы интересы аграриев «начали восприниматься всерьез».