Власти Польши не стали жертвовать выходными ради фермеров

Правительство Польши начнет переговоры с протестующими фермерами в понедельник. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, добавив, что ожидает жестких переговоров, но готов принять в них участие, чтобы интересы аграриев «начали восприниматься всерьез».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии