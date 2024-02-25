Боевой самолет шестого поколения может появиться в РФ к 2050 году

Usaf/ ТАСС К 2050 году в России может появиться боевой самолет шестого поколения, сообщил научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии