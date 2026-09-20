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В Курганской области сменился лидер по явке избирателей: кто им стал

В Курганской области, по данным на 15:00 20 сентября, наибольшая явка зафиксирована в Шатровском округе — 65,54%.

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