Хорошёвка
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хорошёвка

17 подписчиков

На Хорошевском шоссе заменят разрушенные бордюры и уберут спиленные деревья

Глава управы Артур Карслиев провел проверку содержания территории. В этом обходе приняли участие директор ГБУ «Жилищник Хорошевского района» Ильдар Низамов и его сотрудники, активные жители, члены молодёжной палаты района.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии