На Хорошевском шоссе заменят разрушенные бордюры и уберут спиленные деревья

Глава управы Артур Карслиев провел проверку содержания территории. В этом обходе приняли участие директор ГБУ «Жилищник Хорошевского района» Ильдар Низамов и его сотрудники, активные жители, члены молодёжной палаты района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии