Юрист Гордон рассказала о зверствах, происходящих на вечеринках с шейхами в ОАЭ Юрист Екатерина Гордон высказалась о тяжелых испытаниях, которые могла пережить модель Мария Ковальчук, найденная на обочине дороги в ОАЭ.