Брайан Армстрнонг: “ Криптовалютные кошельки должны иметь встроенный ИИ”

Криптовалютная биржа Coinbase активно развивает направление искусственного интеллекта. Компания запустила акселератор с призовым фондом в $15 тысяч долларов для проектов, сочетающих ИИ с криптокошельками.
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