[center]Как отметили многие комментаторы, скандальное интервью Зеленского с американским журналистом Фридманом 5 января, во время которого он дёргался и изредка скатывался в нецензурную брань, вышло не очень-то похожим на шоу сознательного эпатажа, какими были многие другие выступления украинского фюрера.