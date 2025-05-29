Политика как он...
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Политика как она есть

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Госдеп: США оценят намерения Москвы по Украине по действиям

Госдеп: США оценят намерения Москвы по Украине по действиям

Американские власти будут делать выводы о намерениях России по урегулированию конфликта на Украине, основываясь не на заявлениях, а на фактических действиях, заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

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