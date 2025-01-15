Конкурс экологических рисунков.

Бобруйская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает к участию в ежегодном республиканском конкурсе на лучший детский рисунок на экологическую тематику детей в возрасте от 3 до 10 лет.
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