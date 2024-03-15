Пензенский бизнес-омбудсмен отчитался о своей работе перед общественностью

14 марта Уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Лисин на общественных слушаниях отчитался о работе, которую его команда проделала в 2023 году.
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