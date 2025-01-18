Рогов: ВС РФ перерезали железную дорогу Красноармейск – Днепропетровск

Российские войска, войдя в села Котлино и Удачное на западе Донецкой народной республики, перерезали железную дорогу Красноармейск – Днепропетровск, а также трассу между городом и Днепропетровской областью.
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