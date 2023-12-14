Лишь бы не купил билет обратно: Гукасян и Рамирес прошли взвешивание

скриншот из видео Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян и американский спортсмен Джемини Рамирес прошли взвешивание перед встречей на турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ", который пройдет 15 декабря в Челябинске.