Лишь бы не купил билет обратно: Гукасян и Рамирес прошли взвешивание

скриншот из видео Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян и американский спортсмен Джемини Рамирес прошли взвешивание перед встречей на турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ", который пройдет 15 декабря в Челябинске.
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