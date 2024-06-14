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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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LEGO Horizon Adventures предложит трассировку лучей, 7-8 часов геймплея и графические ре...

LEGO Horizon Adventures предложит трассировку лучей, 7-8 часов геймплея и графические ре...

LEGO Horizon Adventures предложит трассировку лучей, 7-8 часов геймплея и графические режимы на PlayStation 5Нарративный директор Guerrilla Games Джеймс Уиндлер рассказал, что игра будет проходиться примерно за 7-8 часов, но предложит некоторые элементы реиграбельности, которые раскроют позже.

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