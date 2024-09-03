Economist: у Зеленского есть последний шанс согласовать с США удары по РФ

Запланированный на следующую неделю визит президента Украины Владимира Зеленского в США будет последней возможностью для него убедить президента Джо Байдена разрешить удары по территории России с использованием американского дальнобойного оружия, пишет The Economist.
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