МВД России зафиксировало новую мошенническую схему, активизированную во время кампании по уплате налогов.
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Ага. Как раз вчера была попытка. С аккавунта "Федеральная налоговая", с пометкой "предсудебное" и т.д. Но в сообщении какая-то зелёная пляшущая жаба. Вполне в стилистике сурьёзной госконторы, ага.
Но с учётом того, что Макс хiхлы уже сломали и сотрудников организаций с весны атакуют списочно, - кликнул по аккавунту. А под "федеральной налоговой" - физическая морда... Ну, побанил эту морду без разговоров.
А во второй половине дня - вторая попытка, с очередного поддельного аккавунта нашего директора (это уже четвёртый по счёту, начиная с 3 апреля). Бан, с пометкой "мошенничество".