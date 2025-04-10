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Полезные советы

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Морковь, яблоки и креветки больше не здоровая пища: какие продукты могут вызывать рак

Морковь, яблоки и креветки больше не здоровая пища: какие продукты могут вызывать рак

Вероятнее всего, вы уже слышали о проблеме микропластика. Крошечные кусочки пластмассы размером менее пяти миллиметров, то есть меньше чем ноготь на мизинце, присутствуют почти повсеместно: в воздухе, воде, почве… А значит, и в нашей пище.

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