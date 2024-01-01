Путин заявил о рекордном минимуме уровня безработицы в России

Показатель безработицы в России находится на минимальном уровне — 2,9%, такого никогда не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ранеными участниками военной спецоперации на Украине (СВО) во втором филиале госпиталя имени Вишневского.
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