Путин заявил о рекордном минимуме уровня безработицы в России

Показатель безработицы в России находится на минимальном уровне — 2,9%, такого никогда не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ранеными участниками военной спецоперации на Украине (СВО) во втором филиале госпиталя имени Вишневского.