Памятник Солженицыну во Владивостоке убрали из центра для переноса в скверПамятник писателю Александру Солженицыну переносят из центра Владивостока в сквер Веры и Надежды, сообщили в мэрии:"Демонтирован.
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