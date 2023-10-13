Переписывают историю: Норвегия заявила, что ее освобождала Украина Евгения КомароваТенденция к изоляции России в мировых событиях приобретает всё более необычные формы.
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