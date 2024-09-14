В Совбезе предупредили о последствиях разрешения на удары вглубь РФ

Россия проявляет терпение в вопросе ответа на действия Запада в украинском конфликте, но любому терпению приходит конец, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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