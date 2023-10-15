Рупор Зеленограда
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Рупор Зеленограда

3 подписчика

Свежие комментарии

  • Аleksey Begovoy
    ❗Судя по всему, дорогу прокладывает Автодор, состоящий в основном из армян: один из рабочих мыл старательно кастрюлю ...Прошлись катком п...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    ага либераст высунулся и как всегда мордеус спрятал, ну ну, далеко один хрен не убежишь, хоть ты и беговой.....Ответ ностальгиру...
  • Аleksey Begovoy
    Либералы — представители идейного и общественно-политического течения, объединяющего сторонников представительного пр...Ответ ностальгиру...

Как Зеленоград из наукограда превращается в «центр паломничества»

Как Зеленоград из наукограда превращается в «центр паломничества»

Наверное, из всех административных округов города Москвы, на сегодняшний день, именно Зеленоград может претендовать на самое большое количество культовых сооружений, приходящихся на число его жителей: на 250 тысяч зеленоградцев (сколько из них истинно верующих?) — 7 существующих или строящихся храмов и церквей, не считая тех, которые расположены поблизости.

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