Как наукоград превращается в место для мракобесия

Наверное, из всех административных округов города Москвы, на сегодняшний день, именно Зеленоград может претендовать на самое большое количество культовых сооружений, приходящихся на число его жителей: на 250 тысяч зеленоградцев (сколько из них пусть не истинно верующих, а хотя бы делающих вид?) — 7 существующих или строящихся храмов и церквей, не считая тех, которые расположены поблизости.