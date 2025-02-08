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test mazurok

1 подписчик
😱 На Ангарском перевале спасли девочку, которая получила травму головы на

😱 На Ангарском перевале спасли девочку, которая получила травму головы на «ватрушке» Как сообщили в МЧС Крыма, 5-летний ребёнок травмировался, когда катался на «ватрушке» 7 февраля.

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