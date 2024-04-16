Axios: демократы США допустили возможность раздельной помощи Украине и Израилю

Конгрессмены от Демократической партии возмутились предложенными спикером палаты представителей Соединенных Штатов Майком Джонсоном проектами раздельной помощи Украине, Израилю и Тайваню, но они допустили возможность ее принятия.
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