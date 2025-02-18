🔥23 февраля в 12:00 Новоаннинцев приглашают в ДК "Победа" на праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
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🔥23 февраля в 12:00 Новоаннинцев приглашают в ДК "Победа" на праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.