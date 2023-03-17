Daily Storm

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Медведев намекнул на «авиапроисшествие» с сенатором США Грэмом, призвавшим сбивать российские самолеты

Медведев намекнул на «авиапроисшествие» с сенатором США Грэмом, призвавшим сбивать российские самолеты

Бывший президент России заявил, что в ситуации с беспилотником над Черным морем «американцы вконец оборзели»Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что зона в Черном море, где недавно упал американский беспилотник MQ-9 Reaper, является российской.

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