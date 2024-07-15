Директор этнотеатра на Руднёвой попал в число претендентов на премию «Звезда Театрала»

Началось голосование по лонг-листу театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2024». В номинации «Лучший директор» на победу претендует директор Московского историко-этнографического театра в Бабушкинском районе Игорь Павлов.
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