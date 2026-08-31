Бюджетное управление США: дефицит бюджета удвоится к 2036 году

Дефицит бюджета США вырастет до 6,1% ВВП к 2036 году, предупреждает Бюджетное управление Конгресса. При неизменном законодательстве госдолг страны к 2030 году превысит 50 трлн долларов.
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