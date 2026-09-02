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Регионы России

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«Динамо» рассматривает аренду Арсена Захаряна на сезон

«Динамо» рассматривает аренду Арсена Захаряна на сезон

Московский футбольный клуб «Динамо» изучает возможность аренды 23-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна у испанского «Реала Сосьедад» на предстоящий сезон.

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