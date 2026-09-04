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МОСИНФОРМ

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5 сентября — День ходьбы

5 сентября — День ходьбы

Фото: mos.ru/moskomsport В столице 5 сентября во второй раз пройдет мероприятие «День ходьбы». Участники преодолеют трехкилометровый маршрут от Ростовской набережной до олимпийского комплекса «Лужники».

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