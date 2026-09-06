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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» выиграло московское дерби! Победа шла за 2.90

Московское «Динамо» на своем поле обыграло «Спартак» со счетом 2:1 в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ. Гости открыли счет на 21-й минуте, однако до конца первого тайма Ярослав Гладышев и Артур Гомес вывели «Динамо» вперед.

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