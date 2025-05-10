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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рим (WTA). 3-й круг. Киз играет со Стернс, Шнайдер встретится с Кристиан, Швентек – с Коллинс, Паолини – с Жабер, Осака – с Мертенс

Ига Швентек встретится с Даниэль Коллинс. Сетка турнира здесь. Internazionali BNL D’Italia Рим, Италия 6 – 18 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 6 009 593 евро Открытые корты, грунт Третий круг Диана Шнайдер (Россия)  Жаклин Кристиан (Румыния) Дата проведения 10 мая, 13.

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