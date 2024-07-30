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Запасы драгметаллов в российских банках составляют более 53 тонн в золотом

Запасы драгметаллов в российских банках составляют более 53 тонн в золотом эквиваленте По данным на начало июля, они оцениваются в 340 млрд рублей.

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