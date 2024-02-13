«Болельщики платят деньги — могут говорить то, что считают нужным»

В начале февраля Ведран Чорлука приехал в Москву, чтобы принять участие в Кубке легенд. Прошло несколько лет с момента завершения игровой карьеры, но бывший защитник «Локомотива» говорит, что до сих пор очень скучает по «железнодорожникам» и по людям, которые его окружали девять лет в команде.