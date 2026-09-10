Чудовищный пожар и взрывы под Киевом: похоже детонирует склад с ракетами и дронами (ВИДЕО)

Чудовищный пожар и взрывы под Киевом: похоже детонирует склад с ракетами и дронами. По всей видимости в Гостомеле в Киевской области уничтожен очередной склад с боеприпасами.
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