ВВС США атаковали объекты йеменских хуситов в ответ на ракетный удар по столице Израиля Йеменская столица Сана снова подверглась ракетным ударам, город был атакован американской авиацией.
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ВВС США атаковали объекты йеменских хуситов в ответ на ракетный удар по столице Израиля Йеменская столица Сана снова подверглась ракетным ударам, город был атакован американской авиацией.
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