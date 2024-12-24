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Воевать с ВСУ станет невозможно. Украине передали оружие страшнее атомной бомбы

Западные источники сообщают, что ВСУ активно обучают ИИ военным действиям. Аналитики делают выводы, что США поставили Украине оружие страшнее атомной бомбы.

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Комментарии
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Виталий Мячин
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13 час.
СБ
Сергей Бунцов
Посмотрим как будет на самом деле, автономный БПЛА тоже можно сбить или ввести заблуждение той же (фальшивой) маскировкой. Вряд ли одна ракета обучит следующую, она не станет незаметной и не сбиваемой.
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10 час.
Дмитрий Николенко
Глупость неимоверная вот такие многогодовые войны. Уже дошло, что Казань, Грозный, Ростов,....вовсю бомбят, а наши по телеку хвастаются подбитым танком..., да уничтоженной группкой противника. Нужно действовать радикально и мощно, применять нейтронное и химическое оружие для уничтожения живой силы, дабы избежать глобальных разрушений (потом кому всё это восстанавливать?). Все БПЛА, ракеты и снаряды запускают и выстреливают люди, вот их и нужно уничтожить. Этот генетический мусор уже невозможно переделать в нормальных людей. Они уже себя расчеловечили, превратились во вредителей несущих болезни, разрушения и смерть наших людей. Неужели своих не жалко? &quot;Своих не бросаем&quot; - это всё слова, после того, как их изранили, изуродовали и теперь оказываем им поддержку? Это в высшей степени цинично. Жесткоси и справедливости не хватает нашему обществу и руководству.
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8 час.

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