«Буквально стены задрожали»: еще один очевидец рассказал о ЧП в Академии связи им. Буденного

О том, что это была детонация снаряда, мужчина догадался еще до сообщений в СМИ В пятницу, 17 мая, на хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного прогремел взрыв 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны.
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