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Ивановские новости

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В Иваново эвакуировали ТРК «Ясень» из-за пожара в «Фудпарке»

В Иваново эвакуировали ТРК «Ясень» из-за пожара в «Фудпарке»

Возгорание произошло из-за оставленной без присмотра фритюрницы с уровнем масла ниже допустимого минимума.

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