Зөлфирә Шәйдуллина ярдәм сорый🙏🏻 «Әти-әнисе дә, хуҗалыктагы терлек тә исән-саулар, ләкин йорт янып беткән.
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Зөлфирә Шәйдуллина ярдәм сорый🙏🏻 «Әти-әнисе дә, хуҗалыктагы терлек тә исән-саулар, ләкин йорт янып беткән.