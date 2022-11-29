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Депутат Вассерман заявил, что планы Украины захватить Крым являются невыполнимыми

Депутат Вассерман заявил, что планы Украины захватить Крым являются невыполнимыми

Анатолий Вассерман, член Комитета Государственной Думы по просвещению и политический консультант, во время беседы с изданием Pravda.

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